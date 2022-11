Ucraina: Scholz, 'su missili Polonia necessario chiarire con attenzione'

Bali, 16 nov. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz chiede un'indagine approfondita sulla vicenda del missile che ha colpito la Polonia orientale. "Ora è necessario chiarire con attenzione come possa essere stata causata tale devastazione", ha affermato a Bali. Scholz ha parlato con il presidente polacco, Andrzej Duda e gli ha espresso le sue condoglianze. Allo stesso tempo, il cancelliere ha condannato fermamente i recenti attacchi all'Ucraina: "Notiamo che le centrali elettriche vengono distrutte, che la rete di approvvigionamento idrico viene distrutta. Questa non è una forma accettabile di guerra in una guerra peraltro già ingiustificata".

