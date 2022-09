Ucraina: Serracchiani (Pd), 'insistere su negoziati o escalation può sfuggire di mano'

Roma, 21 set "Non posso nascondere la preoccupazione, che credo sia di tutti gli italiani, dell'Europa e dell'Occidente. Putin ha usato termini molto duri, ha minacciato l'occidente e la posizione europea". Lo ha detto Debora Serracchiani in una intervista all'Adnkronos a proposito delle ultime posizioni di Putin sull'Ucraina.

Pubblicità

"Bisogna continuare a difendere l'Ucraina, perchè si sta difendendo l'Europa, e insistere per seri negoziati di pace se no ci sarà una escalation pericolosissima -ha spiegato Serracchiani-. Tutti gli attori che si sono mossi sino ad ora, Turchia, le Nazioni unite, i Paesi europei, devono scendere in campo in modo forte e prima che l'escalation sfugga di mano. I referendum di Putin sono due dita negli occhi di qualunque negoziato".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA