Ucraina: Stoltenberg, 'pericoloso sottovalutare la Russia'

Washington, 5 gen. Sarebbe pericoloso sottovalutare le ambizioni della Russia e del presidente Vladimir Putin nella guerra in Ucraina. Lo ha detto, ripreso da European Truth, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in una conferenza in Norvegia, aggiungendo che i russi "hanno mostrato una grande propensione a subire perdite e sofferenze. Non abbiamo segnali che il presidente Putin abbia cambiato i suoi piani e obiettivi in ​​Ucraina. Pertanto, è pericoloso sottovalutare la Russia".

Stoltenberg ritiene che Mosca stia preparando una nuova ondata di attacchi e ha invitato a non sottovalutare l'impatto della mobilitazione effettuata nella Federazione Russa. "Le forze ucraine avanzano da diversi mesi, ma sappiamo anche che la Russia ha mobilitato molte più forze di quante ne abbia utilizzate sul campo di battaglia, molte delle quali sono attualmente in fase di addestramento", ha affermato il segretario generale.

