Ucraina: Tajani, 'condivido parole Papa su brutalità esercito russo'

Roma, 5 dic. "Condivido le parole del Santo Padre sulle brutalità nella guerra. Tutti hanno condannato le violenze dei militari russi e le Nazioni Unite stanno facendo i loro accertamenti. Ci sono sempre delle regole da rispettare, anche in guerra, e, quando queste regole vengono violate, la condanna del consesso internazionale non può che essere durissima". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del convegno “La diplomazia Giuridica al servizio della Pace e della Sicurezza Internazionale: l'impegno dell'Italia nel contrasto alla corruzione”, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia, in occasione della Giornata Internazionale contro la Corruzione.

