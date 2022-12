Ucraina: Tajani, 'difenderla riguarda anche i valori in cui crediamo'

Roma, 14 dic. "L'Italia ha sempre voluto sottolineare la propria adesione alla battaglia per la libertà di fronte all'aggressione russa dell'Ucraina e farlo significa difendere i valori in cui crediamo. Il Parlamento europeo mostra un segno di grande attenzione per l'Ucraina, candidata a entrare nella Ue, e per il suo popolo, che sta affrontando un inverno che sarà molto difficile, perché l'esercito russo sta colpendo la popolazione civile mettendo in difficoltà milioni di persone per piegarle con il freddo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante la cerimonia di premiazione del Premio Sacharov 2022 del Parlamento europeo conferito al popolo ucraino.

Pubblicità

"L'Ucraina è candidata a entrare nella Ue - ha aggiunto Tajani - e vogliamo che, finita la guerra, sia aiutata in questo percorso. Ma non c'è pace senza la giustizia, la libertà e l'indipendenza. Favoriremo qualsiasi accordo, ma pace non significa resa, ma sedersi attorno a un tavolo in condizioni di parità. Ieri a Parigi ho ribadito il nostro sostegno militare e aiuti alla popolazione ucraina. L'Italia invierà 10 milioni di euro, abbiamo già inviato materiale per ricostruire la rete elettrica. Abbiamo inviato anche altri aiuti, sia pubblici che da parte delle imprese private italiane che vogliono essere vicine a un popolo che soffre. Stiamo parlando con le imprese italiane che vogliono partecipare alla ricostruzione, perché l'Ucraina entri in Europa, l'unico posto al mondo dove non esiste la condanna a morte".

"Abbiamo accolto 170mila ucraini e siamo disponibili ad accoglierne altri in fuga dall'inverno gelido - ha detto ancora il ministro degli Esteri - Stiamo lavorando per il futuro dell'Ucraina ed e' giusto che il Parlamento europeo sostenga il popolo ucraino. La libertà, il diritto di parola e l'indipendenza sono fondamentali per qualsiasi popolo. La libertà e l'indipendenza sono valori sacrosanti e i valori sono importanti per una società perché non perda la propria identità e la ragione dello stare insieme. Difendere l'ucraina è una scelta legata anche alla difesa dei valori in cui crediamo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA