Ucraina: Tajani, 'subito aiuti e armi, Russia vuole un nuovo Medioevo'

Roma, 25 gen. "L'invio di armi avverrà il prima possibile. L'Ucraina ha urgente bisogno anche di aiuti per i civili. Ci stiamo concentrando sul sostegno umanitario. La Russia vuole riportare l'Ucraina al Medioevo". A dirlo, intervistato da 'La Stampa', è il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Per i missili Samp-T ci vuole tempo, ci sono questioni tecniche da risolvere, ma arriveremo a una soluzione", assicura l'esponente di Forza Italia. Tajani si dice "preoccupato" da un'escalation: "Il clima - osserva - non è dei migliori. Le dichiarazioni dei russi sono molto aggressive. Mi auguro che sia propaganda e che non ci sia voglia di alzare i toni dello scontro. Dobbiamo fare di tutto, perché non si allarghi mai lo scontro. Né la Nato, né l'Europa, che hanno il dovere di aiutare l'Ucraina, sono in guerra con la Russia".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA