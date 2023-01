Ucraina: Ukrenergo, 'blackout di emergenza in nove regioni'

Kiev, 12 gen. "In Ucraina c'è un significativo deficit di potenza, soprattutto nelle ore mattutine e serali di massimo consumo". Lo ha riferito Ukrenergo, l'ente statale che gestisce la rete elettrica del Paese, aggiungendo che "già in mattinata sono stati superati i limiti di consumo in nove regioni, a seguito dei quali sono stati utilizzati arresti di emergenza per mantenere il funzionamento stabile del sistema elettrico".

Ukrenergo sottolinea che il deficit nel sistema energetico è il risultato dei massicci attacchi russi. Le truppe russe hanno anche occupato temporaneamente diverse centrali elettriche che producevano elettricità per gli ucraini, la più grande delle quali è la centrale nucleare di Zaporizhzhia.

La Russia ha lanciato massicci attacchi, utilizzando droni e missili, al sistema energetico ucraino a partire dal 10 ottobre. In tre mesi è riuscita a disabilitare temporaneamente una parte significativa del sistema energetico del Paese.

