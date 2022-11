Bali, 15 nov. "Dobbiamo porre fine a questa guerra", che "non solo è ingiustificata, non provocata e illegale, ma sta causando immense sofferenze in Ucraina e danni all'economia globale. Come molti attorno a questo tavolo, l'Ue condanna questa guerra. E il G20 deve ora lavorare insieme per affrontare le gravi conseguenze globali della guerra". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al G20 di Bali.

