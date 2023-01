Ucraina: Zedda (Fdi), 'sinistra si guardi da nostalgismo per atroce totalitarismo comunista'

Roma, 14 gen. "Non bastava la bandiera dell'Unione sovietica con l'effige del Che Guevara sventolata liberamente in piazza del Popolo, a Roma, alla chiusura della campagna elettorale del Pd. In queste ore si viene ad apprendere anche che l'elezione di Michele Bulgarelli a nuovo segretario della Cgil di Bologna è stata accolta con le note dell'inno dell'Unione sovietica. Un consiglio alla sinistra: anziché dare patenti di democrazia agli altri, si guardi dal nostalgismo in casa propria dell'atroce totalitarismo comunista, causa di decine di milioni di morti. Ci attendiamo su questo punto un rapido chiarimento, condito da scuse a tutti gli italiani, da parte del segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini”. Lo afferma Antonella Zedda, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.

