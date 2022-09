Ucraina: Zelensky all'Onu, 'tribunale speciale contro crimini russi'

New York, 22 set. "Punizioni esemplari per i crimini russi", che passi per l'istituzione "di un Tribunale speciale". A chiederlo, durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenuto con un lungo videomessaggio. "Chiedere ai russi - ha rimarcato il leader di Kiev, intervenuto con la t-shirt verde militare che è solito indossare, la bandiera delle Nazioni Unite sullo sfondo - perché castrano i civili".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA