Ucraina: Zelensky, 'grato a Italia e Draghi per sostegno'

Milano, 2 set. "Faremo di tutto per la entrare nell'Unione europea, abbiamo iniziato le negoziazioni e saremo insieme a voi in un'Europa unita. Grazie all'Italia, e sono personalmente grato al presidente Mario Draghi, per aver supportato la nostra nazione per l'ingresso e per l'impegno contro l'invasione russa". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in video collegamento in apertura del forum The European House - Ambrosetti in corso a Cernobbio, sul lago di Como. Zelensky ha poi ringraziato l'Italia "per il supporto al nostro Paese e per aver dato accoglienza a tanti rifugiati, non lo dimenticheremo mai".

