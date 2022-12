Ucraina: Zelensky, 'le mine sono il terrore russo che avremo per anni'

Kiev, 9 dic. Le mine sono il terrore russo che avremo per anni. E' l'accusa a Mosca di Volodymyr Zelensky. In un videomessaggio, il presidente ucraino ha affermato che "questa forma di terrore dovrà essere contrastata negli anni a venire. I terroristi stanno deliberatamente cercando di lasciarsi alle spalle quante più trappole mortali possibili. Mine sepolte, barelle, edifici minati, macchine e infrastrutture".

Pubblicità

"Parliamo di oltre 170mila chilometri quadrati di territorio pericoloso - ha preciasato Zelensky - Ne sono certo: questo sarà tra i punti di accusa contro la Russia per l'aggressione: un tipo di terrore ancora più duro e cattivo dei missili, perché non esiste un sistema antimine che possa distruggere almeno una parte della minaccia, come fa la nostra difesa aerea".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA