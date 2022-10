Ucraina: Zelensky, 'Mosca 'prepara' russi a possibile uso armi nucleari''

Kiev, 7 ott. Volodymyr Zelensky ha chiesto l'imposizione di sanzioni preventive alla Russia, affermando che i funzionari del paese hanno iniziato a "preparare la loro società" per il possibile uso di armi nucleari nella guerra. Lo ha detto il presidente dell'Ucraina in un intervista alla Bbc, nella quale ha negato di aver sollecitato attacchi contro la Russia, affermando di essere stato frainteso ieri parlando durante un evento online. "Bisognerebbe dare calci preventivi", ha spiegato riferendosi alle sanzioni, "non attaccare".

Parlando in inglese dal palazzo presidenziale di Kiev, Zelensky ha spiegato, riguardo l'ipotetico uso di armi nucleari, che il Cremlino inizia "a preparare la società e questo è molto pericoloso. Non sono pronti per usarle. Ma iniziano a comunicare. Non sanno se lo useranno o meno, ma penso che sia pericoloso anche soltanto parlarne".

