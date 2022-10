Ucrania: autorità filorusse, '70mila persone evacuate da Kherson'

Kherson, 26 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità filo-russe di Kherson, in Ucraina, hanno contato più di 70.000 persone evacuate nei giorni scorsi per tenerle lontane dall'escalation del conflitto in quest'area, uno dei territori che la Russia rivendica come proprio dopo aver tenuto referendum.

Le autorità che controllano l'area hanno ordinato agli abitanti di attraversare la riva sinistra del fiume Dnepr in previsione di un'offensiva militare da parte delle forze ucraine. "E' difficile i dati, ma è sicuro che siano già più di 70.000 le persone che hanno attraversato l'altra sponda del fiume", ha spiegato il governatore filorusso Vladimir Saldo, citato dall'agenzia di stampa russa Tass.

