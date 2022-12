Ue: Alfieri (Pd), 'Meloni sostenga Europa più forte e solidale'

Roma, 14 dic "Il giornalista Antonio Micalizzi, che avrebbe senz'altro seguito il prossimo Consiglio europeo e che, scomparso 4 anni fa, ricordiamo oggi, è il simbolo di una generazione europea che conosce il valore di abbattere i muri in Europa. In Italia non ci sono patrioti e disfattisti, se la Premier Giorgia Meloni porterà a casa un tetto sul prezzo del gas sarà un successo per l'Italia e anche noi applaudiremo". Lo ha detto in aula il senatore Alessandro Alfieri, vicepresidente vicario del gruppo del Pd.

"L'Europa unita è solidale o non è, e non è un pranzo 'a la carte'. La Premier Meloni dovrebbe dire ai suoi alleati, a quei partiti che guidano Polonia e Ungheria, che se dicono sì ai fondi per la coesione sociale non possono dire no alle regole dello stato di diritto, alla libertà di espressione, di stampa e di orientamento sessuale, così come non possiamo accettare che alzino muri quando si tratta di accogliere i migranti che sbarcano sulle coste italiane. Abbiamo notato con plauso un cambiamento di linguaggio sull'Ue da parte di Giorgia Meloni", ha aggiunto.

"Ora si stratta di rafforzare l'autonomia strategica europea e di lavorare per una revisione radicale del memorandum Italia-Libia. Serve una nuova centralità del Mediterraneo. Nel 2050 la popolazione africana sarà raddoppiata, mentre quella italiana continua a diminuire. Bisogna cominciare a ragionare anche nel nostro Paese di immigrazione legale, per far fronte al calo demografico, alle esigenze delle imprese e del sistema previdenziale. Serve una visione, non decreti flussi emanati di nascosto per reperire braccianti agricoli o badanti", ha concluso Alfieri.

