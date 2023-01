Ue, Berlusconi "No alla direttiva Case Green, é una nuova tassa"

ROMA (ITALPRESS) - "La casa non é solo il luogo che ci é piú caro, quello dove ci godiamo il tempo coi nostri cari, ma é anche il primo investimento delle famiglie. L'80% degli italiani vive in una casa di proprietá, una casa che quasi sempre é stata acquistata coi risparmi di una vita, magari chiedendo prestiti alle banche". Lo dice il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un video sui social. "Quello dell'edilizia é anche un settore trainante per la nostra economia. Per noi la casa é sacra e ciascuno dovrebbe avere la possibilitá di acquistarne una - aggiunge -. Per questo, nel 2008, uno dei primi atti del mio governo é stato quello di abolire l'Ici, la tassa sulla prima casa. Ci siamo poi battuti in questi anni e poi in questi ultimi mesi per far funzionare il super bonus, che ha consentito a molte famiglie di rendere piú solida, piú moderna ed efficiente dal punto di vista energetico la loro casa. Io ho sempre avuto una particolare sensibilitá ambientale: sono stato il primo al mondo a costruire, all'inizio della mia carriera di imprenditore, delle cittá giardino che ancora oggi vengono studiate e apprezzate dagli architetti di tutto il mondo". "Il rispetto dell'ambiente e delle nuove norme e l'obbligo di non sprecare energia sono principi che devono essere sostenuti rendendoli convenienti e non certo obbligando le famiglie a costosi interventi di ristrutturazione. È un principio sempre valido e lo é ancora di piú oggi che i costi delle materie prime sono diventati altissimi. Per questa ragione come Forza Italia stiamo lavorando per fermare o mitigare gli effetti della cosiddetta Direttiva Casa Green che prevede l'obbligo per gli edifici di raggiungere la classe energetica superiore entro il 1° gennaio 2030, é una direttiva che colpirebbe secondo i nostri calcoli quasi nove milioni di edifici - conclude Berlusconi -. Davvero non possiamo costringere le famiglie a pagare questa nuova tassa. Servono incentivi e non imposizioni. Abbiamo la forza e l'autorevolezza per intervenire e lo faremo presto". - foto Agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). sat/com 26-Gen-23 09:31

