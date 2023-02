Ue: Bonaccini, 'bene ok su riders e lavoratori digitali, sì a Europa giustizia sociale'

Roma, 2 feb. "Il Parlamento europeo ha appena approvato a larga maggioranza il Rapporto parlamentare sui riders e i lavoratori delle piattaforme digitali, ora pronto per il negoziato con il Consiglio. Manca dunque solo l'ultimo passaggio per arrivare all'approvazione della direttiva, storica e rivoluzionaria, sui diritti dei lavoratori della gig economy. E' questa l'Europa della giustizia sociale per cui ci battiamo". Così Stefano Bonaccini, candidato segretario del Pd.

"La direttiva, misura legislativa vincolante per gli Stati membri, prevede il riconoscimento ai riders e agli altri lavoratori gestiti da piattaforme digitali degli stessi diritti dei lavoratori dipendenti se sono controllati dall'algoritmo. Un atto legislativo importantissimo per la protezione, la sicurezza, l'equo compenso di lavoratori e lavoratrici che non possono essere gestiti da un algoritmo, spesso al di fuori di qualsiasi norma".

"Su questo il gruppo del Pd al Parlamento europeo, che ringrazio, ha condotto una dura battaglia, le stesse che dobbiamo continuare a fare per il buon lavoro e la lotta al precariato. Ora inizia la fase di confronto coi singoli Governi per il recepimento della direttiva: il Partito democratico c'è e farà la sua parte fino in fondo, in Parlamento e nel Paese".

