Roma, 22 gen "Nessuno dice quanto è servita all'Europa la credibilità della Meloni con Orban e la Polonia per sbloccare partite europee ferme, consentendo a von de Leyen e Metsola risultati mai raggiunti. Non siamo capaci di raccontare le nostre parti positive, vale per tutti, stiamo sempre a buttare fango. Questo governo, a livello internazionale e nazionale, sta facendo cose importanti". Lo ha detto Guido Crosetto a Che tempo che fa.

