Roma, 1 feb. Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha incontrato oggi a Roma il ministro degli Esteri e degli Affari europei slovacco Ratislav Kacer. L'incontro, avvenuto a margine delle celebrazioni per il trentesimo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche fra Italia e Repubblica slovacca, è stato molto cordiale e si è incentrato -si legge in una nota- sulla preparazione del prossimo Consiglio europeo straordinario del 9 e 10 febbraio.

Fitto e Kacer hanno discusso di Ucraina concordando sull'opportunità che l'Unione europea prosegua nella sua azione di sostegno all'Ucraina e di pressione nei confronti della Russia e che dal Vertice del 3 febbraio prossimo emerga un messaggio chiaro in questo senso. Sui temi economici dal colloquio è emersa una comunanza di vedute sull'opportunità di evitare ulteriori rilassamenti della disciplina europea sugli aiuti di Stato senza che l'individuazione di strumenti adeguati a garantire il mantenimento della parità di condizioni fra gli Stati membri e l'integrità del mercato interno. Sulla migrazione i due ministri hanno concordato sull'opportunità che il Consiglio europeo concentri la sua attenzione sulla dimensione esterna del fenomeno, a partire da un più efficiente controllo delle frontiere esterne dell'Unione, da un uso più mirato delle risorse finanziarie destinate ai Paesi di origine e di transito dei migranti e da una migliore gestione dei rimpatri.

Nel corso del colloquio è stata anche registrata un'ampia sintonia sulla prospettiva europea per i Paesi dei Balcani occidentali e sull'opportunità che vi siano progressi concreti in questa direzione. Nel corso dell'incontro sono infine stati affrontati anche i temi del Pnrr e della Coesione.

