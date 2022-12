Ue: Floridia (M5S) vs Meloni 'sei un comico', Ronzulli difende premier 'è quello che avete voi'

Roma, 14 dic. ''Sono scioccata e preoccupata . Noi abbiamo bisogno di un presidente del Consiglio, non di un comico...''. La capogruppo al Senato del Movimento Cinque stelle Barbara Floridia, prende la parola in Aula per il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue e va all'attacco del premier. ''Ha risposto offendendo e ridicolizzando non solo chi soffre nella guerra, ma anche i poveri che percepiscono il redditto di cittadinanza'', accusa l'esponente pentastellata.

I toni della Floridia non piacciono alla presidente dei senatori di Fi, Licia Ronzulli, che si alza in piedi e difende la Meloni gridando all'indirizzo della parlamentare 5S: ''Il comico ce l'avete voi!''. Ronzulli viene subito richiamata all'ordine del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che presiedeva la seduta.

