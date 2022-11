Ue: Gozi (Re), 'costruire democrazia europea davvero transnazionale'

Roma, 22 nov "Il 2022 è l'anno in cui celebriamo il settantesimo anniversario dell'istituzione dell'Assemblea comune della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che si riunì per la prima volta il 10 settembre del 1952: 70 anni di democrazia europea. Settanta anni dopo, dobbiamo avere la stessa ambizione e lungimiranza che portarono alla nascita di quel Parlamento". Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo, in occasione delle celebrazioni per il 70esimo anniversario del Parlamento europeo.

"Dobbiamo costruire una democrazia europea ancora più forte e davvero transnazionale, più vicina agli interessi e ai bisogni dei suoi cittadini, per difendere e diffondere i nostri valori di libertà”, prosegue Gozi che aggiunge: "Ha ragione il premier del Lussemburgo, Xavier Bettel, quando afferma che nel 1945 sarebbe stato condannato tre volte a morte in quanto omosessuale, liberale ed ebreo. Oggi, grazie all'Unione europea, può essere il capo di un governo democraticamente eletto. E' questa l'essenza di questi 70 anni di democrazia europea. Non dimentichiamolo mai”.

