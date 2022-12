Ue: gruppo S&D organizza festa in anniversario scomparsa Sassoli, Benifei 'sia annullata'

Roma, 7 dic. Incidente al gruppo dei Socialisti e Democratici in Europa. S&D ha mandato un invito ai membri del gruppo per una festa che si terrà il prossimo 11 gennaio 2023. Ma in quello stesso giorno cade l'anniversario della scomparsa di David Sassoli. Scrive il capogruppo dem in Ue, Brando Benifei, su twitter: "Protesterò ufficialmente chiedendo l'annullamento e le scuse, noi non ne sapevamo nulla".

"È un errore da parte del vertice del gruppo a cui andrà posto rimedio. Organizzeremo noi in quelle giornate un ricordo collettivo del nostro Presidente, un leader di cui oggi avremmo bisogno", conclude.

