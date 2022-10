Ue: Maraio, 'vittoria destra campanello allarme per tutta Europa'

Roma, 15 ott. “La vittoria della destra in Italia rappresenta un campanello d'allarme sui rischi per l'intera Europa. Questo dovrà vederci ancora più impegnati nella difesa dei principi democratici e di libertà dei nostri stati e delle stesse ragioni democratiche formative dell'Unione”. Così il Segretario del Psi, Enzo Maraio, al Congresso del Pse in corso a Berlino.

“La guerra in Ucraina - continua Maraio - ha aumentato la paura e l'ansia nei nostri popoli. Su questo la posizione del Pse al fianco dell'Ucraina e dei popoli aggrediti è un punto imprescindibile della nostra azione politica dei prossimi mesi. La questione Ucraina ha solo acuito il problema dell'energia: dobbiamo sostenere con ogni mezzo la proposta del commissario Gentiloni di attuare il piano Sure all'energia. Ma questo non basta: sarà necessario disegnare una strategia comune per tutti i Paesi europei per affrontare insieme il tema del caro energia, così come fu fatto per l'emergenza pandemica".

