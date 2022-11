Ue: Mattarella, 'Maastricht testimonia che compromesso non è soluzione al ribasso'

Maastricht, 11 nov. "Maastricht è un esempio di successo, testimonia che il negoziato e il compromesso non sono esercizi al ribasso, bensì processi in grado di giungere a soluzioni creative e innovative, a beneficio di tutti gli attori che si impegnano con onesta determinazione, sia a sostenere le proprie ragioni, sia all'ascolto di quelle degli altri". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'House of Government di Maastricht, in occasione del 30/mo anniversario della firma del Trattato.

"Più volte, anche negli ultimi anni, i leader europei, posti di fronte ad una crisi esistenziale dell'Unione -ha ricordato il Capo dello Stato- hanno dimostrato di essere all'altezza. Non dubito che anche negli anni a venire" Italia e Olanda, "insieme agli altri Stati membri e ai Paesi candidati a diventarlo, sapranno offrire all'Europa prospettive alte e ambiziose, trovando ispirazione nel clima che animò le discussioni per giungere al Trattato".

