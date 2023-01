Roma, 30 gen. “Crediamo che serva il coraggio di realizzare strumenti come un fondo sovrano europeo: è una materia su cui non sarà facile accordarsi subito a 27 ma per noi è importante che si vada in quella direzione e si dica che si intende andare in quella direzione”. Così il premier Giorgia Meloni al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel.

