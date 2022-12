Ue: Meloni lascia Camera, al Senato per depositare comunicazioni

Roma, 13 dic. Il premier Giorgia Meloni ha appena lasciato l'Aula di Montecitorio per raggiungere il Senato, dove depositerà le comunicazioni rese questa mattina alla Camera in vista del Consiglio europeo del 15 dicembre, il primo che la vedrà rappresentare l'Italia e Bruxelles. Subito dopo, alle 15.30, il presidente del Consiglio raggiungerà l'ordine dei giornalisti del Lazio per partecipare all'inaugurazione della lapide commemorativa dedicata ai giornalisti ebrei perseguitati per via dell'introduzione delle leggi razziali.

