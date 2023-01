Ue: Meloni ringrazia Michel, 'lavoriamo insieme per soluzioni efficaci'

Roma, 30 gen. "Grazie Charles Michel per la tua visita che dimostra attenzione alla posizione italiana in vista del prossimo Consiglio europeo. Per noi è importante lavorare insieme per trovare soluzioni europee per sostenere la competitività delle nostre imprese e difendere le frontiere esterne dell'Ue". Lo scrive in un tweet il premier Giorgia Meloni, rispondendo al 'cinguettio' di Charles Michel, oggi ricevuto a Palazzo Chigi, in cui il presidente del Consiglio europeo ringraziava il presidente del Consiglio per "la franca, sincera e diretta collaborazione. Quando l'Italia va bene, questo è un bene per l'Ue, e quando l'Ue va bene, questo è un bene per l'Italia", le parole di Michel.

