Ue: Renzi a Meloni, 'Repubblica banane? Prima di voi c'era chi ha salvato euro, una fortuna'

Roma, 14 dic "Non ho trovato piacevolissima la sua battuta sulla Repubblica delle banane. A parte l'ingorgo ortofrutticolo con la Repubblica della Meloni lei è fortunata, prima di lei non c'era uno scappato di casa, c'era un signore che ha salvato l'Euro e che ha portato molta Italia in Europa. Non è che siamo diventati improvvisamente credibili perchè siete arrivati voi". Lo ha detto Matteo Renzi, rivolgendosi a Giorgia Meloni, in aula in Senato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA