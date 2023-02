Ue: Tinagli, 'approccio nazionalista frena nuovo fondi europei'

Roma, 2 feb. "Ancora oggi si confrontano due visioni d'Europa: quella più sovranista e nazionalista, secondo la quale ogni paese deve intervenire e decidere per conto proprio senza vincoli europei, ovvero l'approccio della Meloni fino a quest'estate, e chi invece ritiene che l'Europa debba avere poteri e strumenti per intervenire e sostenere i cittadini e le imprese europee in maniera coordinata". Così la vice segretaria del Pd Irene Tinagli a Generazione Europa su Skytg24 .

"Se l'obiettivo è rendere più competitiva e forte l'economia italiana, non possiamo pensare di farlo solo con strumenti e risorse nazionali, ma occorre spingere per una strategia europea. Questa strategia deve comprendere anche un fondo sovrano che sostenga l'intera economia dell'Unione, a prescindere dai margini di spesa dei singoli Stati, per rilanciare la produttività europea anche in risposta all'Inflation Rediction Act americano”.

