Una vacanza nella vacanza: a FICO una “sosta gourmet” per scoprire tutta l'Italia del cibo

(Bologna, 11/08/2022) - Bologna, 11/08/2022 - Saranno oltre 27 milioni gli italiani in viaggio questa estate, lo stesso volume pre-pandemia ma con alcune particolarità: nove viaggiatori su dieci sceglieranno località nostrane per trascorrere le ferie, a fronte anche di una diminuzione del budget a disposizione e della durata del viaggio più limitata.

FICO si trova inoltre in una posizione strategica, a pochissimi chilometri dalla principale arteria autostradale e dal centro storico di una città d'arte come Bologna: un crocevia fondamentale per coloro che per le vacanze di agosto scelgono di visitare il capoluogo emiliano o si spostano da nord a sud verso mare e montagne.

Il calendario estivo del Parco – che sarà aperto continuativamente da giovedì 11 a domenica 21 agosto – permetterà ai viaggiatori in partenza o al ritorno dalle mete turistiche prescelte di fare una “sosta gourmet” unica nel suo genere e di concedersi di fatto una vacanza nella vacanza, percorrendo in mezza giornata un viaggio alla scoperta di tutta l'Italia del cibo grazie alla presenza di 6 Consorzi di tutela, fabbriche alimentari e tour di degustazioni.

Chi vorrà mettere direttamente le “mani in pasta” e tornare a casa con un'esperienza ancora più formativa, inoltre, potrà mettersi alla prova intraprendendo un corso pratico curato dagli chef di FICO e dedicato a Pasta, Pizza, Gelato, Vino e Mortadella.

