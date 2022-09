Una voce per lavorare meglio: chi è Milena Origgi, la vocal coach italiana più amata in America

(Milano, 06/09/2022 ) - Milano, 06/09/2022 - Lavorare negli Stati Uniti: un'esperienza allettante, ma non facile da realizzare, vista la difficoltà – oggi sempre più elevata – nell'ottenere una carta verde (green card), il permesso di soggiorno necessario per lavorare negli USA. Tra le diverse carte verdi che permettono l'accesso agli Stati Uniti, si distingue certamente quella definita “per geni”, ossia destinata a quei professionisti che spiccano per le capacità straordinarie dimostrate nel loro campo – un esempio per tutti: è la stessa che fu riconosciuta ad Albert Einsten! Si tratta dunque di un riconoscimento di grande prestigio, che gli Stati Uniti concedono molto raramente. Ottenerlo non può che essere dunque il segno tangibile del riconoscimento del proprio valore a livello internazionale e della propria eccellenza nel settore in cui si lavora. Qui si colloca la figura di Milena Origgi.

Data la scarsità del rilascio di una carta verde USA per abilità straordinarie, non può che essere sottolineato il nome del primo genio di provenienza italiana a essere riuscito a ottenerla nel campo della formazione vocale: si tratta di Milena Origgi, che ha dimostrato abilità degne di nota nel suo campo di azione, il vocal coaching e il personal brand. I primati che si legano al nome di Milena Origgi sono molti di più: infatti non solo è stata la prima italiana, ma è stata la prima donna al mondo ad ottenerne una nel campo del vocal coaching, senza – va sottolineato – la sponsorizzazione di grandi società multinazionali (come di solito accade nel rilascio della green card), ed è stata anche la prima vocal coach ad ottenere il titolo di Topic Expert per il corso di Communication Skills e Personal Development dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dall'unione e dalla collaborazione tra la propria voce e le proprie emozioni, deriva dunque la grandezza del metodo Inborn Voice della Vocal Coach Mylena, ideato oramai più di 20 fa proprio a Milano, quando ancora nessuno parlava di emozioni e identità (ovvero di personal brand). La naturalezza è un altro elemento essenziale di questa formula vincente, che da sola ha valso a Milena Origgi una grandissima fama in tutti quei settori che fanno della voce uno strumento essenziale per il succeso. Milano e Londra sono state soltanto le prime basi operative di Milena, che adesso – green card USA alla mano – punta apertamente a conquistare gli Stati Uniti, da New York a Miami, da Boston a Los Angeles, dove è già operativa con quattro studi e in tutto il resto del mondo grazie alle sue lezioni online.

In un mondo in cui la comunicazione è di importanza strategica per entrare in contatto con pubblico, partner e clienti, la voce e le emozioni sono tutto. Quello che Milena Origgi ha intuito e portato alla luce è che non bisogna valorizzare soltanto le tecniche espressive di chi comunica, ma anche le emozioni attraverso cui stabilire un contatto con tutti i destinatari: unire tecniche ed emozioni per fondere la propria personalità profonda con la propria espressività è la soluzione vincente dell'Inborn Voice Vocal Coaching.

In un contesto in cui la propria voce è un biglietto da visita, nonché il mezzo ideale e perfetto per fare una buona prima impressione, è estremamente facile intuire i vantaggi di un corretto investimento nel vocal coaching professionale, di livello universitario, specie in ambito business. Va da sé, ogni percorso risulta personalizzato in base alle reali esigenze della persona, sia esso un privato o un impiegato o imprenditore, ma la ricaduta positiva di questa formazione rimane evidente anche a tutti quelli che la circondano.

In qualsiasi contesto lavorativo, infatti, quelle emozioni che sgorgano spontanee e che sono capaci di far perdere il controllo della propria espressività vocale sono certamente da trasformare e da far fluire in modo naturale ed equilibrato: dalla sudorazione agli abbassamenti di voce, fino al balbettamento o, ancora, all'assunzione di un tono noioso e privo di grinta. In casi come questi, il rischio di trasmettere il messaggio sbagliato e dunque perdere la presa sul proprio interlocutore è evidente e concreto: risultare invisibili a clienti e potenziali datori di lavoro, o poco convincenti a possibili partner in affari o al grande pubblico sono dei pericoli che si potranno evitare lavorando sodo sulle proprie doti comunicative in generale, e sulle soft communication skills in particolare.

L'Inborn Voice diventa dunque un elemento essenziale per migliorare la propria leadership, così come la propria capacità di motivare singoli impiegati o interi reparti del proprio ufficio. Allo stesso tempo, meeting e riunioni assumeranno una valenza più positiva, in cui l'oratore sarà più pronto e meno ansioso nell'esporre il proprio pensiero e i propri dati. In estrema sintesi, tutte le figure aziendali – dai dirigenti ai venditori – possono trarre un vantaggio diretto da un corso di vocal coach e dall'esperienza più che trentennale del metodo Inborn Voice.

Milena Origgi è diventata famosa a livello internazionale come Mylena Vocal Coach e negli Stati Uniti anche come la "Guru della Voce", conquistando anche un'ottima reputazione come innovatrice e luminare nella Pedagogia della formazione vocale. Vive e lavora principalmente tra Milano, Londra, Boston, New York, Miami e Los Angeles, ma offre lezioni online in italiano, inglese e francese. È la Vocal Coach dei più grandi manager e imprenditori di tutta Europa, degli Stati Uniti e del resto del mondo. Ogni anno torna due volte in Italia, dove tiene i suoi famosissimi workshop di giornata intera “L'identità e la voce”. Ha scritto diversi libri tra cui il best seller “La via della voce, nascondere un segreto sulla bocca di tutti” e “La Guru della Voce: Storie di Magia e Rinascita”, appena pubblicato.

