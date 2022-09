Roma, 15 set. "C'è una cosa ingiusta che avviene in Europa: l'Ungheria che sfrutta i soldi europei ma non ne rispetta le regole e gli obblighi. E c'è una cosa ancora peggiore: Lega e FdI che prendono le parti di Orban. Anche oggi. In barba agli interessi italiani". Così Lia Quartapelle del Pd su twitter.

