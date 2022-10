Usa: 100mila migranti in arrivo nei prossimi mesi, New York dichiara l'emergenza

Neww York, 7 ott. Il sindaco di New York Eric Adams ha dichiarato l'emergenza in città di per la "crisi umanitaria" conseguente all'arrivo di migliaia di migranti, presumibilmente incoraggiati da stati governati dai repubblicani. Lo riporta la Nbc, secondo cui Adams ha esortato tutte le autorità e le agenzie a coordinarsi per offrire una risposta migliore all'ondata migratoria verso la città, che secondo le previsioni potrebbe contare fino a 100.000 persone in arrivo nei prossimi mesi.

Pubblicità

New York ha già allestito 42 hotel come centri di accoglienza e ha collocato 5.500 bambini nelle scuole pubbliche, ma chiede maggiore sostegno alle autorità statali e federali. Il Comune prevede di stanziare oltre un miliardo di dollari per rispondere all'aumento del flusso migratorio. Adams e altri leader democratici hanno accusato i governi repubblicani negli stati di confine per aver incoraggiato gli arrivi. Nel caso di New York le critiche sono rivolte principalmente al governatore del Texas Greg Abbott.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA