Usa: Casa Bianca, 'attacco a Rushdie riprovevole e sconvolgente'

Washington, 13 ago. "Il Paese ed il mondo hanno assistito al riprovevole attacco contro lo scrittore Salman Rushdie, questo atto di violenza è sconvolgente". E' quanto ha dichiarato il consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. "Tutti noi dell'amministrazione Biden-Harris stiamo pregando per la sua pronta guarigione - prosegue la nota diffusa dalla Casa Bianca - siamo grati ai bravi cittadini ed i soccorritori che hanno aiutato Mr Rushdie in modo così veloce dopo l'attacco e le forze dell'ordine per il loro lavoro rapido ed efficace che sta continuando".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA