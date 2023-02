Usa: DeSantis ricorre contro Orlando Philharmonic,'ha ospitato festa drag queen'

Washington, 4 feb. Ron DeSantis continua la sua guerra contro i gay con cui spera di rafforzare la sua posizione nella sfida a Donald Trump per la nomination repubblicana alla Casa Bianca. Il governatore della Florida ha infatti presentato un ricorso contro la Orlando Philharmonic per aver organizzato lo scorso dicembre una festa di drag queen, chiamata "A Drag Queen Christmas", a cui sono stati ammessi anche minori.

Nel ricorso si afferma che la Orlando Philharmonic Plaza Foundation avrebbe violato la legge della Florida permettendo "esibizioni lascive" di fronte a minori di 16 anni, senza contare che durante la festa sono stati venduti alcolici. La fondazione viene accusata inoltre, riporta il giornale The Floridian, di aver pubblicizzato l'evento con "materiale promozionale che faceva riferimento al Natale" senza riferimenti "alla natura sessualmente esplicita" dello show.

L'amministrazione di De Santis afferma di aver avviato un'inchiesta sull'evento dopo avere ricevuto "multiple lamentale" da parte di cittadini. Non è la prima azione di questo tipo intrapresa da DeSantis, che lo scorso luglio ha denunciato un ristorante di Miami per offesa alla decenza pubblica perché ammetteva minorenni ad uno show di drag queen. Lo scorso marzo DeSantis ha firmato la controversa legge, definita dai suoi oppositori "don't say gay", con la quale si vieta agli insegnanti delle scuole pubbliche di fare lezioni su orientamento sessuale e identità di genere.

