Usa: ex segretario Difesa Trump su 6 gennaio, non mi fu ordinato di predisporre truppe

Washington, 27 lug. Donald Trump non ha mai impartito al suo segretario alla Difesa ad interim, Chris Miller, l'ordine formale di predisporre il dispiegamento di 10mila soldati in Campidoglio il 6 gennaio 2021. Questo quanto emerge da un nuovo video relativo ad una deposizione di Miller rilasciata al comitato ristretto della Camera che indaga sull'insurrezione di Capitol Hill.

Pubblicità

"Non mi è mai stata data alcuna disposizione o ordine né sapevo di piani di quella natura", ha detto Miller nel video. "Ovviamente disponevamo di piani per attivare più persone, ma non era altro che una pianificazione di emergenza", ha aggiunto Miller. "Non c'è stato uno scambio di messaggi ufficiali o qualcosa di simile."

Trump aveva precedentemente sostenuto di aver chiesto che le truppe della Guardia Nazionale fossero pronte al dispiegamento per il 6 gennaio. Il 9 giugno ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato di avere allora "suggerito e offerto" lo schieramento di un numero fino a 20.000 soldati della Guardia Nazionale a Washington, DC, prima del 6 gennaio, perché sentiva "che la folla sarebbe stata molto numerosa".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA