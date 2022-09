Usa: Hillary Clinton, 'persone che hanno lottato per libertà aborto prese a schiaffi da realtà'

Venezia, 2 set. "In America l'incesto esiste. Le bambine di 10, di 11 e di 12 anni vengono molestate e rimangono incinte. Sì, esiste che uno sconosciuto violenti una ragazza che conosci, sì, ci sono complicazione durante la gravidanza che fanno rischiare la vita. Le persone che hanno lottato perché la Roe v. Wade fosse cambiata oggi sono prese a schiaffi dalla realtà. Però, c'è una cosa positiva in tutto questo: i candidati democratici pro choice negli Stati ora stanno vincendo (per le elezioni del midterm , ndr ). E allora, ogni tanto possiamo dire che serve qualche schiaffo dalla realtà per cambiare le cose". Lo ha detto al Corriere della Sera Hillary Clinton, a proposito di quanto sta avvenendo negli Usa con il rovesciamento della legge sull'aborto.

"Trump non tornerà - aggiunge l'ex first lady - Primo: non so nemmeno se riesce a candidarsi, è in un sacco di guai. Secondo: molti repubblicani sono pronti a sfidarlo. Terzo: io non sono sicura che gli americani vogliano tornare indietro a Trump. L'ho battuto per 3 milioni di voti, in qualsiasi altro Paese sarei stata io la presidente".

