Usa: ingegnere cinese condannato a 8 anni di carcere per spionaggio

Washington, 26 gen. Un ex studente cinese laureato a Chicago è stato condannato a otto anni di carcere per spionaggio per conto del governo cinese, con l'accusa di aver raccolto informazioni su ingegneri e scienziati negli Stati Uniti. Ji Chaoqun, un cittadino cinese arrivato negli Stati Uniti per studiare ingegneria elettrica all'Illinois Institute of Technology nel 2013 e successivamente arruolato nelle riserve dell'esercito americano, è stato arrestato nel 2018.

Il 31enne è stato condannato lo scorso settembre per aver agito illegalmente come agente del Ministero della sicurezza di stato cinese e per aver rilasciato dichiarazioni false all'esercito americano. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Ji è stato incaricato di fornire a un ufficiale dell'intelligence informazioni biografiche su individui per un potenziale reclutamento come spie cinesi. Le persone includevano cittadini cinesi che lavoravano come ingegneri e scienziati negli Stati Uniti, alcuni dei quali lavoravano per appaltatori della difesa americani.

L'attività di spionaggio di Ji, secondo il Dipartimento di Giustizia, faceva parte di un tentativo dell'intelligence cinese per ottenere accesso alle tecnologie aerospaziali e satellitari avanzate sviluppate dalle società statunitensi.

