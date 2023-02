Usa: pallone-spia cinese, repubblicani, 'Trump lo avrebbe abbattuto'

Washington, 3 feb. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - I repubblicani al Congresso americano hanno criticato l'amministrazione Biden per la risposta sul pallone-spia cinese che sta sorvolando il territorio degli Stati Uniti e hanno chiesto alla Casa Bianca di abbatterlo. "Biden dovrebbe immediatamente abbattere il pallone spia cinese. Il presidente Trump non lo avrebbe mai tollerato", ha affermato la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene in un messaggio su Twitter.

Secondo i repubblicani, sotto l'amministrazione Biden stanno accadendo una moltitudine di cose che non sarebbero successe con l'ex presidente Trump, dall''abbandono' dell'Afghanistan alla presunta mancanza di sicurezza al confine. Sulla stessa linea il senatore repubblicano Tom Cotton, che ha chiesto che il segretario di Stato Antony Blinken annulli il suo imminente viaggio in Cina, dove incontrerà il suo omologo a Pechino e il presidente Xi Jinping. "Il segretario Blinken dovrebbe annullare il suo viaggio in Cina - ha scritto su Twitter - E il presidente Biden deve rispondere perché non ha messo in sicurezza lo spazio aereo Usa".

