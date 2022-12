Washington, 25 dic. Cinque persone sono state arrestate per la sparatoria nella quale è morto un 19enne la notte al Minnesota's Mall of America, il più grande centro commerciale degli Stati Uniti. Lo ha riferito la polizia. I sospetti - ragazzi fra i 17 e i 18 anni - sono stati fermati dopo che la polizia ha eseguito un mandato di perquisizione sabato, ha detto ai giornalisti il ​​capo della polizia di Bloomington Booker Hodges.

Gli investigatori ritengono che l'assassino sia uno degli arrestati, ha aggiunto Hodges. Stiamo cercando di determinare se fosse coinvolto un altro tiratore. I sospetti dovrebbero essere accusati di omicidio di secondo grado, secondo Hodges. "Non sappiamo perché sia ​​successo", ha detto. "Non capiamo il motivo, perché le persone semplicemente non collaborano e non vogliono parlare."

