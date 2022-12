Usa, Trump Organization dichiarata colpevole di evasione fiscale

New York, 6 dic. L'azienda di famiglia di Donald Trump, la Trump Organization, è stata giudicata colpevole di frode finanziaria e fiscale dopo un processo a New York, dal tribunale di Manhattan, dove l'ex presidente repubblicano non è stato processato. Lo ha annunciato il procuratore di Manhattan Alvin Bragg. La giuria, che si è ritirata lunedì per deliberare dopo più di un mese di udienze, "ha ritenuto la Trump Corporation e la Trump Payroll Corporation colpevoli su tutti i fronti", ha dichiarato Alvin Bragg sul suo account Twitter.

Il verdetto di colpevolezza è giunto al termine di un'indagine penale durata tre anni. Il capo delle Finanze della Trump Organization, Allen Weisselberg, si era dichiarato colpevole di avere architettato il sistema di evasione fiscale, messo in atto nell'arco di 15 anni, in cambio di una condanna a soli 5 mesi di carcere. A seguito del verdetto di oggi, la Trump Organization potrebbe essere multata fino a 1,6 milioni di dollari.

