Usa: vedova Bryant donerà parte risarcimento a fondazione marito

NEW YORK, 26 AGO - Vanessa Bryant donerà parte dei 16 milioni di dollari di risarcimento ottenuti nella causa per le foto shock, scattate e fatte vedere in privato da alcuni soccorritori, dei resti dell'elicottero schiantatosi con il campione di basket e la figlia Gianna di 13 anni nel gennaio 2020. Secondo quanto scrivono i media americani, la vedova devolverà parte della somma alla 'Mamba and Mambacita Sports Foundation', la fondazione co-fondata dal marito per promuovere l'attività sportiva nella comunità disagiate. Non è chiaro a quanto ammonta la cifra che sarà donata.

