Usa: Wsj, crescere un figlio costa almeno 300 mila dollari

NEW YORK, 19 AGO - Crescere un figlio costa almeno 300 mila dollari. Secondo una stima della Brookings Institution, riportata dal Wall Street Journal, la spesa che una coppia sposata a reddito medio con due figli dovrebbe affrontare è di 310.605 dollari, una media di 18.271 dollari all'anno, per crescere il figlio più piccolo nato nel 2015 fino all'età di 17 anni. Un costo salito a causa dell'inflazione, che sta sfiorando il massimo degli ultimi quattro decenni. Brookings Institution utilizza una stima precedente del governo come riferimento, con aggiustamenti per l'andamento dell'inflazione, e sottolinea che il totale pluriennale è aumentato di 26.011, più del 9%, rispetto a un calcolo basato sul tasso di inflazione di due anni fa. La stima copre una serie di spese tra cui alloggio, cibo, vestiti, assistenza sanitaria e assistenza all'infanzia, nonché altre necessità come pannolini, tagli di capelli, attrezzature sportive e lezioni di ballo. "Molte persone ci penseranno due volte prima di avere un primo figlio o anche un altro figlio, perché tutto costa di più", ha spiegato Isabel Sawhill, ricercatrice di Brookings. E l'aumento delle spese per crescere una famiglia potrebbe influenzare in modo sproporzionato i nuclei a basso reddito, ha aggiunto.

