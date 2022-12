Vaccini: al via campagna per Covid e influenza, 'proteggiamoci per momenti più belli'

Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - Una famiglia riunita attorno alla tavola per festeggiare la nonna. Tante generazione diverse che si ritrovano a festeggiare in sicurezza. E' lo spot che andrà in onda da oggi per promuovere le vaccinazioni contro il Covid e l'influenza - con protagonisti persone comuni e non testimonial famosi - presentato oggi a Roma dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, e dal sottosegretario all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini. L'obiettivo del ministero è sottolineare come si possa, con i vaccini, avere una quotidianità protetta anche in vista del Natale. "Torniamo ai momenti più belli, una famiglia attorno ad un tavolo, proteggiamoci anche per i momenti più belli", ha evidenziato Schillaci che ha aggiunto: "E' uno spot semplice con un messaggio che può arrivare a tutti" e ha precisato che "l'influenza quest'anno è particolarmente virulenta. Il target dello spot sono le fasce più a rischio, gli anziani e i fragili".

