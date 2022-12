Vaccini: pediatri, 'bambini fragili devono fare anti-Covid e antinfluenzale'

Roma, 1 dic. (Adnkronos Salute) - "I bambini fragili, quelli immunodepressi e i trapiantati devono vaccinare il vaccino per il Covid e per l'influenza. La nuova campagna di sensibilizzazione del ministero della Salute è importante per rilanciare la sensibilizzazione verso le immunizzazioni e per l'attività di prevenzione". Così all'Adnkronos Salute Antonio D'Avino, presidente Fimp, Federazione italiana medici pediatri, commentando l'iniziativa lanciata oggi dal dicastero.

