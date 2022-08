Vaiolo scimmie, Dg Oms: "Segni rallentamento epidemia in Europ"

Milano, 25 ago. (Adnkronos Salute) - "Ci sono segnali del fatto che l'epidemia di Monkeypox sta rallentando in Europa, dove una combinazione di efficaci misure di salute pubblica, cambiamento di comportamento e vaccinazione stanno aiutando a prevenire la trasmissione" del virus del vaiolo delle scimmie. A evidenziarlo è stato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il briefing periodico con la stampa. "Nelle prime fasi dell'epidemia - ha osservato - la maggior parte dei casi segnalati era in Europa, con una percentuale minore nelle Americhe. Ora la situazione si è invertita, con meno del 40% dei casi segnalati in Europa e il 60% nelle Americhe". Negli ultimi 7 giorni, ha poi ricordato il Dg, "il numero di casi di vaiolo delle scimmie segnalati settimanalmente è diminuito di oltre il 20% a livello globale, sebbene i nuovi casi siano aumentati nelle Americhe, dove stiamo continuando a vedere un'intensa trasmissione".

