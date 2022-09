Vela: 'L'Uomo e il Mare' fa rotta sul Salone di Genova

ROMA, 30 SET - Riflettori puntati sul Salone di Genova, la rassegna internazionale della nautica che quest'anno alla sua 62ma edizione vuole essere, nonostante la crisi, l'emblema della ripresa. Questo il tema affrontato nello Speciale Salone dell' "UomoeilMare", la Rubrica di Raisport, curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda giovedì 29 settembre su Raisport +HD e venerdì 30 in replica su Raidue, la notte alle 0, 2. In primo piano oltre ad una carrellata sul Salone, la presentazione della regata internazionale "The Ocean Race" che partirà da Alicante, in Spagna, il 15 gennaio 2023 e si concluderà, per la prima volta nella storia, in mediterraneo con il traguardo finale a Genova. Ampio spazio nel corso della rubrica ai grandi protagonisti della vela d' altura con le voci di Alberto Bona e di Giancarlo Pedote con il suo libro, giá protagonista del Vendee Globe, il giro del mondo a vela in solitario senza scalo né assistenza. Al teatro del mare presentati anche il libri di Ruggero Tita oro olimpico a Tokyo con Caterina Banti in Nacra 17 e di Davide Tizzano medaglia olimpica nel canottaggio e campione nella vela con il Moro di Venezia. Ma spazio anche alla vela delle classi olimpiche con le interviste al presidente della FIV Francesco Ettorre e a Alessandra Sensini D.T. Delle classi giovanili. A catturare la curiosità degli amanti della velocità a vela le testimonianze di Giorgio Benussi e Roberto La Corte specialisti del Foil mentre con Luca Santella volare con i foil spinti da un motore con propulsione a idrogeno é possibile grazie al regolamento previsto dal protocollo della prossima America's Cup!

