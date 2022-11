Vela: la Rotta del Rhum corre a 'L'Uomo e il Mare'

ROMA, 17 NOV - Di scena la regina delle regate transatlantiche in solitario. La Rotta del Rhum che quest'anno per la dodicesima edizione registra un record di partecipanti con ben quattro italiani in gara. La vittoria a tempo di record del maxi trimarano francese Gitana e il racconto della corsa oceanica tutt'ora in corso per gran parte della flotta, aprono di fatto la puntata odierna della tradizionale Rubrica L'UomoeilMare, curata e condotta, come di consueto, da Giulio Guazzini, in onda questa sera su RaiSport +HD alle ore 22.20 e Sabato 19 alle ore 02.00 su Raidue. Nel corso della puntata la cronaca del mondiale di Windsurfer disputato nelle acque di Palermo, a Mondello con le voci dei protagonisti che hanno fatto la storia della specialità. Dalla vela alla subacquea con il mondiale in Turchia di apnea ad assetto costante. Infine le grandi novità nel settore della propulsione delle imbarcazioni con motori elettrici e a idrogeno sulla scia dell'auspicata transizione ecologica.

