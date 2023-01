Vela: parte la Ocean Race, 6 mesi in onda su RaiSport

ROMA, 14 GEN - Parte domani da Alicante, in Spagna, la 14ma edizione della Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio a tappe riservato per la prima volta a 2 due classi di imbarcazioni: VO65 e IMOCA60. Sono 11 in tutto i team in gara pronti a lanciare la sfida agli oceani. Fra questi nella classe VO65 anche Team Genova imbarcazione italo-austriaca con la croce di San Giorgio sullo scafo. A bordo due italiani, Cecilia Zorzi e Alberto Riva interpreti di un nuovo movimento di giovani velisti. Presenza azzurra anche sull' Imoca 60 11 Hour Team, imbarcazione statunitense volante grazie ai foil di ultima generazione. A rappresentare l'Italia, con il ruolo di trimmer, regolatrice, è la triestina Francesca Clapcich, olimpionica in classe 49' er con Giulia Conti a Rio 2016, e già con un giro del mondo all'attivo. L' Ocean Race dopo 7 tappe e 32.000 miglia in torno al Globo arriverà per la prima volta in mediterraneo, a Genova, città del Gran Finale, a Giugno. I VO65 parteciperanno alla 1 ma alla 6 ta e alla 7 ma tappa mentre gli Imoca 60 a tutte le frazioni. La prima tappa che partirà domenica 15 gennaio da Alicante arriverà alle Isole di Capo Verde dopo 1900 miglia di navigazione. RaiSport seguirà tutta la manifestazione durante i 6 mesi di regata con dirette, servizi e speciali. Per gli appassionati sarà possibile seguire in diretta la partenza da Alicante sintonizzandosi sulle reti Rai con la trasmissione curata e condotta da Giulio Guazzini, storico telecronista della vela. La diretta sarà trasmessa domani, domenica 15 gennaio dalle 13.50 alle 17.15 interamente su RaiPlay con delle finestre su Raisport +HD e dalle 16.00 alle 16.30 su Raidue nella trasmissione sportiva Dribbling. Nel corso della diretta le voci dei protagonisti raccolte ad Alicante prima della partenza e in studio a Roma, a Saxa Rubra con Giulio Guazzini il presidente della Federazione italiana della Vela Francesco Ettorre oltre a un collegamento sempre in diretta con Genova, città della lanterna, traguardo della Ocean Race, dove sarà allestito al Porto Antico per il pubblico di appassionati un maxi schermo.

