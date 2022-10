Vela: Rolex Middle Sea Race al via, Soldini lancia la sfida

MALTA, 22 OTT - Al suono dei cannoni della Saluting Battery, una flotta internazionale di 140 yacht ha preso il via nella 43/a edizione della Rolex Middle Sea Race di vela, organizzata dal Royal Malta Yacht Club. La classe Mocra, che conta quest'anno sull'inedita partecipazione di ben cinque trimarani Mod70, apre la strada delle 606 miglia nautiche di giro antiorario della Sicilia e delle isole, con partenza e arrivo a La Valletta. Una regata che si preannuncia lunga e combattuta, in condizioni di venti molto leggeri riconducibili all'alta pressione sul Mediterraneo. In competizione con Giovanni Soldini e l'equipaggio di Maserati Multi70, che viaggia in configurazione volante, ci sono Axciss (Italia), dell'armatore Cosimo Malesci, con a bordo lo skipper Eric Defert; Mana (Italia) di Riccardo Pavoncelli, con lo skipper Paul Larsen; Snowflake (Usa), ex Phaedo 3, dell'armatore Frank Slootman, con lo skipper il neozelandese Gavin Brady; Zoulou (Francia), ex Powerplay, di Erik Maris, con a bordo Loick Peyron. In classe Mocra veleggiano anche Dakota (Norvegia), Kia Ora (Francia), Minimole (Italia). "Purtroppo il meteo non è favorevole. Ci aspettiamo una regata molto lenta, con pochissimo vento e con i nostri foil in acqua non siamo certo i favoriti - dice Soldini al momento di salpare -. C'è comunque grande entusiasmo: ci sono cinque Mod70 ed è la prima volta che cinque barche così si affrontano in acqua tutte insieme, pertanto il morale è alto e, come al solito, cercheremo di vendere cara la pelle".

